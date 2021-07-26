مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. جامعة العلمين الدولية تقدم برنامجين جديدين بطب الأسنان والصحة العامة.. وحتى 20 رغبة.. يمكنك الحصول فرصة للالتحاق بها

جامعة العلمين الدولية توضح اختبارات القبول لطلاب الثانوية.. وتؤكد: نقدم منح للمتفوقين

حتى 20 رغبة.. احصل على فرصة للالتحاق ببرامج جامعة العلمين الدولية

جامعة العلمين الدولية: نستقبل 1600 طالب بالعام الدراسي القادم.. وبرامج جديدة في انتظار الطلاب



تستعد جامعة العلمين الدولية لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجامعى الجديد ، ببرامج جديدة تتيح فرصة للطلاب لمواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى ما تقدمه من منح للمتفوقين تدعمهم على الاستمرار في تفوقهم.



ومن جانبه قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إن الجامعة ستستقبل بالعام الدراسي القادم 1600 طالب حيث زادت الأعداد بعد قام الجامعة بفتح برامج جديدة ، مشيرا إلى أن عدد طلابها حاليا هم 486 طالبا ، حيث تقوم الدراسة فى معظمها على البرامج البينية، وهى تداخل التخصصات بين الكليات المختلفة؛ لخلق برامج وتخصصات جديدة.



وأضاف "الكردي" أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة وفقًا لسوق العمل، حيث تم توقيع اتفاق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة ليون 3 الفرنسية، يتم بموجبه منح درجات علمية، وشهادات مشتركة، وإنشاء شراكات، وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية، ويجري الآن التباحث مع جامعة لويفيل الأمريكية لتوقيع اتفاق شراكة معها.

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إن نظام القبول في الجامعة يقوم على وضع امتحان للطالب المتقدم إليها، والذي يشمل امتحاني التفكير النقدى واللغة الإنجليزية، كما تجرى اختبار المهارات الفنية والإبداعية لطلبة الفنون والتصميم.

وأضاف الكردي: " نقدم منحا للطلاب المتفوقين، بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه أثناء دراسته بالجامعة، كما يتم الاخذ فى الاعتبار التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل.



وتابع : "من بين التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي توفرها الجامعة برامج الهندسة (الطاقة، إدارة الإنشاءات، الميكاترونيات) برامج العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي) برامج علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، هندسة الذكاء الاصطناعي) برامج الفنون (التصميم البيئي، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) برامج السياحة (إدارة الضيافة، السياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء)".

وأشار الدكتور عصام الكردي أنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، سيتم تقديم برنامجين جديدين وهما: (برنامج طب الأسنان وبرنامج الصحة العامة) بتخصصاتهما المختلفة مما يتيح الفرصة للطلاب الملتحقين بجامعة العلمين الدولية الدراسة في مجالات جديدة بالجامعة.

وأضاف أن برنامج الصحة العامة يتضمن التخصصات الفرعية التالية: (الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية) ويمنح درجة البكالوريوس، وتعد هذه التخصصات من البرامج المتطورة لمواكبة المنظور المستقبلي لممارسة الصحة العامة مع تطور الخدمات الصحية والمبادرات التي اهتمت بها الدولة في هذا المجال.

وأوضح أن الجامعة عقدت اتفاقيات تعاون منها بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين في كافة المجالات خاصًة في مجال الأنشطة الأكاديمية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ودعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الأكاديمي المستدام والمنتج، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا الطرفين، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.



وتابع: " تم توقيع جامعة العلمين الدولية اتفاقية شراكة في نهاية شهر يونيو الماضي مع جامعة ليون 3 الفرنسية، والتي جاءت تتويجًا للمباحثات التي قام بها د. خالد عبدالغفار أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا في شهر مايو الماضي، وبموجب هذه الاتفاقية يتم منح درجات وشهادات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين من خلال تقديم برامج جامعة ليون ٣ بجامعة العلمين الدولية، حيث يُمنح الطالب شهادة من جامعة ليون وأخرى من جامعة العلمين، كما تنص الاتفاقية على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين".



واستكمل : " أن جامعة العلمين الدولية تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض)" .



وجدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية واحدة من أربع جامعات أهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) تم إنشاؤها بقرار جمهوري، وهى جامعة من الجيل الرابع، وتقام على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم 16 كلية: (الهندسة، الدراسات القانونية الدولية، علوم وهندسة الحاسبات، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات العليا، العلوم الصحية، طب الأسنان، الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصحة العامة، الصيدلة، السياحة والضيافة، التمريض، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية والإنسانية).



وبدأت الدراسة بـ 6 كليات أكتوبر الماضي (الفنون والتصميم، الصيدلة، العلوم وهندسة الحاسب، الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) بمعدل 9 برامج دراسية، وسوف يتم افتتاح كليات أخرى العام القادم (طب الأسنان والصحة العامة) وكذلك طرح برامج جديدة.



كما تضم الجامعة مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعيًّا، وسكنًا للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجري تجهيزها حاليًا لاستقبال الطلاب، فضلاً عن 9 مبان أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الفنادق لإقامة الطلاب، وتوفير وسائل انتقال متميزة من وإلى القاهرة لخدمة الطلاب، والعمل على راحتهم.

وقد أعلنت جامعة العلمين الدولية ، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ علي الموقع الرسمي للجامعات المصرية الأهلية في المجالات الاتيه:-

١.مجال العلوم الهندسية:

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقميه.

- برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- برنامج هندسة الحاسب (النظم المدمجة وانترنت الاشياء - الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الاداء - امن الحاسبات).

- برنامج الهندسة الطبية الحيوية.

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برنامج هندسة وإدارة الانشاءات.

- برنامج هندسه البترول والغاز.

- برنامج الميكاترونيات.

٢.مجال علوم الحاسبات:

- برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

٣.مجال طب الاسنان:

- برنامج طب الاسنان.

٤.مجال العلوم الصيدلية:

- برنامج دكتور الصيدلة.

٥.مجال الصحة العامة:

- برنامج الصحة العامة.

٦.مجال الدراسات القانونية الدولية:

- برنامج الدراسات القانونية الدولية.

٧.مجال العلوم الاداريه والاعمال:

- برنامج التسويق.

- برنامج المحاسبه ونظم المعلومات.

- برنامج اداره اللوجستيات وسلاسل الامداد.

٨.مجال الفنون والتصميم:

- برنامج تصميم الزجاج.

- برنامج تصميم الاعلان.

- برنامج تصميم الخزف.

- برنامج تصميم الالعاب.

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

- برنامج تصميم جرافيكي.

- برنامج تصميم الوسائط المتعددة.

- برنامج الرسوم المتحركة.

- برنامج الفن الحيوي.

- برنامج افلام التحريك.

- برنامج التصميم الداخلي.



وأوضحت الجامعة ، أنه يمكن للطلاب تسجيل حتى 20 رغبة من البرامج المتميزة بالجامعة، بينما الطلاب الذين سبق وسجلوا في التقديم المبكر تم نقل جميع بياناتكم المسجلة مسبقًا هناك، ومتاحة للإضافة والتعديل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد مرة أخرى ويمكنهم الدخول للحساب باستخدام البريد الالكتروني المسجل في استمارة التسجيل كاسم المستخدم والرقم القومي ككلمة مرور، كما أن الموقع مزود بنظام الدفع الإلكتروني لرسوم اختبارات القبول.