خبيرة تغذية: غلق الشهية يساعد على خفض الوزن.. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لغلق شهية مريض السمنة من خلال تناول أعشاب معينة على ثلاثة جرعات يوميًا، حتى لا يشعر مريض السمنة بالجوع مطلقا.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكوجيك والجرسنيا والبيسليم من الأعشاب الفعالة جدًا في تقليل الشهية، خلاف أنها تزيد من الإحساس بالعطش، وبالتالي يتناول مريض السمنة الكثير من الماء، وهذا يزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.



ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض 30 كيلو خلال شهرين ونصف من خلال أتباع كورس غذائي معين، بالمتابعة مع الطبيب المختص.



بالفيديو.. خبيرة تغذية: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن مع تناول كل أنواع الطعام بدون حرمان، ولكن بكميات محددة، مشيرة إلى أن تقليل الشهية من خلال بعض الأعشاب يؤدي إلى تناول كميات محددة من الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع الوقت.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن من يتبع كورس غذائي معين ليس ضعيف الإرادة، ولكنه غير قادر على خفض الوزن بمفرده، خاصة وأن الطعام يعتبر إغراء بالنسبة للكثير.



وتابعت أن هناك كورس غذائي معين يمنع مريض السمنة بشكل تلقائي من تناول كميات كبيرة من الطعام، وهذا يرجع إلى أن الكورس يحتوي على مواد عشبية تقلل الشهية.

