محمد صبحي: أنا لا أهوى المناصب.. وأحضر مسرحيتين كبيرتين

قال الفنان محمد صبحي، إن الدولة المصرية تهتم بإنشاء مسارح كثيرة مؤخرا وإنشاء أوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا:" المسرح حركة تنويرية ثقافية ".

وأضاف محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" زمان مصر كان فيها مسرح الدولة والمسرح الخاص وكان هناك تنافس بين المسرح الحكومي والمسرح الخاص ".

وتابع محمد صبحي : "مازلت شغال مسرح وأقوم بالتحضير لـ مسرحيتين كبيرتين وتلك المسرحيات مؤجلين بسبب جائحة كورونا ".

واكمل محمد صبحي :" هناك جمهور كبير ينتظر الأعمال الفنية الجادة الجيدة المحترمة التي يتم تقديمها في المسرح"، مضيفا:" مسرح محمد صبحي في مدينة سنبل في الطريق الصحراوي به حضور كامل للمسرحيات من اليوم الاول لبدء عرض المسرحيات عليه ".

ولفت محمد صبحي :" يجب أن تعود ثقافة تحرك المصريين لحضور مسرحيات جيدة و محترمة وتحترم عقلية المشاهد"، مضيفا:" عندما تترك المساحة للقطاع الخاص يتم تقديم أعمال على المسرح دون المستوى وتهدم عقل وتراث المشاهد، ونحن كنا نعتمد على مسرح الدولة تقديم فن جيد والقطاع الخاص ينافس مسرح الدولة لتقديم أعمال تتنافس معه".

وتابع محمد صبحي :" زمان المسرحيات التي كانت تقدم باللغة العربية الفصحى كان لها جماهير وشعبية أكبر في الدولة المصرية وعلينا أن نعمل بشكل كبير حتى ولو بمحاولات فردية كي نعيد للمسرح رونقه ونقدم اعمال فنية تليق بالمسرح في مصر ".

وأكمل محمد صبحي : "أنا لا أهوى المناصب ومش شرط أكون في منصب عشان اخدم بلدي مصر ووزير الثقافة هو من يدير الثقافة ولكن الفنان هو من يصنع الثقافة ".



