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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتياح كبير.. إعلامية تونسية: الشعب يثق في قيس سعيد

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قالت الإعلامية التونسية ضحى طليق،  تعليقا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومواجهة حركة النهضة الإخوانية، إن تونس يمر بفترة حساسة، ورئيس الحكومة المقال أصدر بيانا  يقول فيه أنه جندي من جنود تونس وأنه سوف يسلم الأمانة لمن يختاره قيس سعيد رئيسا جديدا للحكومة. 

 

وأضافت ضحى طليق في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  لا يوجد دعم دولي لحركة النهضة  في تونس والرئيس التونسي تصرف بما يراه في صالح الشعب التونسي ".

 

وتابعت ضحى طليق :" الأطراف الإقليمية والدولية  تتابع تطورات الأوضاع في تونس، والشعب التونسي خرج في مظاهرات عدة للمطالبة برحيل منظومة حركة النهضة التي تحكم البلاد ".

 

وأكملت ضحى طليق :"  تجمع آلاف المواطنين التونسيين  مرحبين بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وهناك ارتياح كبير لدى التونسيين بعد قرارات  قيس سعيد، والشعب لديه ثقة في الرئيس التونسي ".

قرارات الرئيس التونسي لمواجهة الإخوان 


وقرر قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

كما أعلن قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس.

 

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

 

وأعفى الرئيس التونسي  كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

أعلنت حركة الراية الوطنية في تونس ، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية ، والتي شملت تجميد سلطات البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقالت حركة الراية الوطنية التونسية ، إن قرارات الرئيس قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.

 

وأضافت حركة الراية الوطنية: "نحمل النهضة مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي وقرارات الرئيس تعبير عن المطالب الشعبية".

تونس إعلامية قيس سعيد اخبار التوك شو الإخوان

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