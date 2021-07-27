لو من مواليد اليوم 27 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 27 يوليو فى عليد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



مواليد اليوم فى علم الأرقام



وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 27 يوليو فإن ذلك يعنى أنك محب للحرية، وأنت بحاجة دائمة لمساحة كبيرة تتحرك فيها باستقلالية، وأنت أيضا انفعالى وسريع الغضب وتتكيف بصعوبة مع التغيرات اليومية.

نصيحة

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 27 يوليو تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر نهاية مرحلة فى حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب كما أن السفر سيكون مفيدا لك فى أى وقت من السنة.

توقعات برج الاسد خلال الأسبوع

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

لن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح قبل مغادرة القمربرج الثور فلا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً كن حذراً. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، كن متيقظاً وشديد الحرص على مستوى عطائكما ان الظروف المعاكسة تضعك في اماكن خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



إن وجود كوكب الزهرة في برجك لتسوية أي خلاف بين الأحباء وليعزّز العلاقات القائمة وليمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة. تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحبّ وارتباط، سيكون الجوّ أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليومية وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحية أو استشفائية