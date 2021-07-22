توقعات الأبراج الخميس 22- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 22-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

حظك اليوم

برج الحمل

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدا للتماسك أمام الضغوط، واعمل بدقة

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للخروج عن القوالب والمألوف وتؤثر فيمن حولك بجاذبيتك وحضورك.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز، وتستثمر جيدا وقتك ومواهبك.

برج الجوزاء

عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة، وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك

برج السرطان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة

برج الأسد

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

مهنيا وماليا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك ولا تبالغ في حساسيتك.

برج العقرب

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبسرعة البديهة.. تحسن التصرف وتستمتع بالصحبة الطيبة.

عاطفيا وعائليا: تتناغم وتتعامل بود مع من حولك، وتشعر بالارتياح والهدوء

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا، وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

عاطفيا واجتماعيا: حافظ اليوم على اللباقة، ولا تتسرع في أقوالك ووعودك

برج الجدي

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالطاقة ويساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة، تحسن التصرف وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

برج الدلو

عاطفيا: اليوم قد تميل للعزلة والتأمل، وقد ينفعك ذلك في إيجاد حلول لمشكلة عاطفية، وقد تتفهم وجهة نظر الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

اجتماعيا ومهنيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

برج الحوت

مهنيا وماليا: يساعدك الوضع الفلكي اليوم على تنمية أعمال واستعادة نشاطك، وقد تحصل على مساندة البعض بسهولة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتتمتع بحضور أخاذ