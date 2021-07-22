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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج الخميس 22- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 23- 7-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 22-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

حظك اليوم 

 

برج الحمل
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدا للتماسك أمام الضغوط، واعمل بدقة

 

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للخروج عن القوالب والمألوف وتؤثر فيمن حولك بجاذبيتك وحضورك.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز، وتستثمر جيدا وقتك ومواهبك.

 

برج الجوزاء
عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة، وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك

 

برج السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة

 

برج الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر

 

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.
مهنيا وماليا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم

 

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك ولا تبالغ في حساسيتك.

 

برج العقرب
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبسرعة البديهة.. تحسن التصرف وتستمتع بالصحبة الطيبة.
عاطفيا وعائليا: تتناغم وتتعامل بود مع من حولك، وتشعر بالارتياح والهدوء

 

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا، وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.
عاطفيا واجتماعيا: حافظ اليوم على اللباقة، ولا تتسرع في أقوالك ووعودك

 

برج الجدي
مهنيا: القمر في برجك يمدك بالطاقة ويساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة، تحسن التصرف وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

 

برج الدلو
عاطفيا: اليوم قد تميل للعزلة والتأمل، وقد ينفعك ذلك في إيجاد حلول لمشكلة عاطفية، وقد تتفهم وجهة نظر الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.
اجتماعيا ومهنيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: يساعدك الوضع الفلكي اليوم على تنمية أعمال واستعادة نشاطك، وقد تحصل على مساندة البعض بسهولة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتتمتع بحضور أخاذ

الأبراج توقعات الأبراج اليوم الخميس حظك اليوم برج الثور

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