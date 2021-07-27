مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان يبدأ الحجز لامتحانات التويفل

أعلن مركز اللغات والأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل).

وقال مركز اللغات والأغراض المتخصصة: إنه قد بدأ الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي (تويفل) لشهر يوليو اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021.

وأشار إلى أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو يومي 13-27 يوليو 2021، وعلى الراغبين فى الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي.

ويعتبر امتحان التويفل هو لقياس مستوى اللغة الإنجليزية لمن يمارسونها كتابة فقط، ويطلب من العديد من الطلاب الدارسين بالخارج والمقيمين بخارج البلاد اجتيازه.



وصرحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن المركز أيضا يقوم بعمل دورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والإبداعي.

جامعة حلوان تعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، أعلن عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز .

تتضمن الدورات التدريبية المقدمة بجامعة حلوان دورة الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات، يومي الأحد والإثنين ١ : ٢ أغسطس ٢٠٢١

تهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقداً لاساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية.

