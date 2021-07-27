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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي صبري لاعب إنبي وزوجته يهنآن حمدي فتحي بزفافه.. شاهد

صدى البلد

هنأ لاعب كرة القدم رامي صبري، اللاعب حمدي فتحي، بمناسبة عقد زفافه اليوم، وشارك صورة مع العروسين من الحفل، برفقة زوجته المذيعة شيما صابر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

  وكتب له: “الف مبروك يا حبيبي” وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وكانت أغلب تعليقات المتابعين بالتهاني والمباركة للعروسين.

 

ويحتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك حسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

 

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

 

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.

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