عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار من احدث ظهور لها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ياسمين رئيس  أثناء وجودها في المصعد بإطلالة صباحية، وهو ما اثار اعجاب متابعيها. 


وتشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "60 دقيقة"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

 

مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي. 

 

استئناف تصوير جارة القمر

من ناحية أخرى تعود ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية، حيث تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر.

 

وسافرت ياسمين رئيس مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك. وتقوم  في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها.

 

"جارة القمر" دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.


يأتي هذا بعد إطلاق كليب حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، التي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.

 

 وتعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

ياسمين رئيس أحدث ظهور صورة جديدة التواصل الاجتماعي انستجرام الفن

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة…ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور

مع أسماء ابو اليزيد.. أحمد مجدي يشارك كواليس الأنسة فرح

بإطلالة صيفية مبهجة.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها

عن نجاح مون شيري.. ظهور خاص لـ نجل سميرة سعيد ويبارك لـ الديفا

بإطلالة ساحرة.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

ريهام أيمن وابنتها يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

لا رحلات مباشرة.. تعرف على شروط الكويت لعودة العمالة المصرية لاراضيها

أسعار الذهب تستقر بالقرب من 1800 دولار وسط ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بعد تأهله لثمن نهائى الأولمبياد.. عصر يسطر تاريخا جديدا لتنس الطاولة المصري

صفحات الغش تنشر إجابات علم نفس الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

انطلاق اجتماعات اللجنة العليا بين مصر وجنوب السودان بالقاهرة| صور

حكم الصلاة بملابس خفيفة بسبب الحر الشديد .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف تفاصيل أزمة سيف عيسى.. وشكل التجديد لـ فرجاني ساسي

إنهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

العثور على جثة طفلة بالمنيا .. والتحريات تكشف لغزًا ومفاجأة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ