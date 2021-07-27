من المالديف.. درة تخطف قلوب متابعيها من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة درة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصورة من عطلتها الصيفية في المالديف، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة درة عادت من مدينة كان الفرنسية بعد أن مثلت ماركة المجوهرات الشهيرة دار chopard وهي واحدة من الرعاة الرسميين للمهرجان منذ فترة طويلة.

وحضرت درة العديد من الفعاليات التي تخص الشركة العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز شوبارد Chopard trophy للسينمائيين الواعدين بحضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يترأسها المخرج الأمريكي الكبير سبايك لي، إضافة إلى نجوم فرنسيين وأوروبيين.

وحضرت أيضا العرض الخاص لفيلم من المسابقة الرسمية "de son vivant “ بحضور مخرجة الفيلم وابطاله ومنهم النجمة الفرنسية الكبيرة كاثرين دي نيف.

وحضرت درة حفلة دار شوبارد السنوية التي تقام على هامش مهرجان كان، وقامت بتسجيل حلقة مع برنامج سكوب مع ريا على “إم بي سي”، ثم سافرت إلى دبي لتكريمها في حفل ضيافة هناك.

وهذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها درة في فعاليات مهرجان كان ثلاث منها مع شركة المجوهرات الشهيرة ومرة مع وفد من شباب السينمائيين التونسيين أثناء احتفال المهرجان بالسينما التونسية.

وبهذا تصبح درة الفنانة العربية الوحيدة التي تمثل هذه الشركة العالمية ونشرت الشركة صورها عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية مع السفراء العالميين لها النجمات maggie gyllenhaal - katheryn winnick - Julian Moore - Bella hadid.

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر القادم وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان ابو لبن ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

الكاهن

يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.



ونفت النجمة التونسية درة الأخبار التي تم تداولها حول حملها من زوجها هاني سعد، مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.

وقالت درة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها فوجئت بانتشار بعض الأخبار التي تشير إلى حملها وهو أمر غير حقيقي بالمرة.

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتي خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدي خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتي قدمتها في مسلسلي "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم "الحب كدا"، وفى العام التالي قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هاني سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هاني رمزي، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام.