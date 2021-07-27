تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم سما المصري بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، فى دعويين مقامتين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتى يتهم فيها سما المصري بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وأكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أن موكلته تواجه تهمة السب والقذف تجاه المستشار مرتضى منصور.



يذكر أن سما المصري صادر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بقضية أخرى، وهي الحبس سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، وتنفذ الحكم بسجن القناطر.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمرت بإخلاء سبيل سما المصري في الجلسة السابقة خلال نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه.



وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إن قرار إخلاء السبيل لن يطبق في تلك الحالة لأن موكلته صادر ضدها أحكامًا بالحبس 3 سنوات ونصف قضت منها 14 شهرًا.



وأضاف "ناجي" أنه سيتقدم بطلب بعد انقضاء نصف مدة العقوبة للعفو عنها.



كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.