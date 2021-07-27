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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرع الأكاديمية العربية بأسوان يطلق مسابقة "ابدأ حلمك" لرواد الأعمال

جانب من فعاليات مسابقة
جانب من فعاليات مسابقة أبدأ حلمك بأسوان

إنطلقت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر بأسوان، اليوم، فعاليات مسابقة "ابدأ حلمك" لرواد الأعمال فى مجالات الأعمال وإدارة المخلفات فى محافظة أسوان، والتى ينظمها مشروع مسار أسوان بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر بأسوان، ومؤسسة أنرووت للتنمية.

وقال الدكتور هانى السلامونى مدير قطاع المشروعات فى مؤسسة أنرووت للتنمية، إن فعاليات مسابقة "ابدأ حلمك" تاتى فى إطار توجه الدولة لدعم الشباب وتطوير ريادة الأعمال، حيث يستهدف مشروع مسار دعم وتنمية الاقتصاد المحلى بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطنى، اتساقا مع رؤية مصر 2030 .

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وأشار إلى أن مشروع مسار ، ينظم حاليا معسكرا تدريبا مكثفا فى مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، لعدد 24 مشروعا ناشئأ من أصل 80 مشروعا تقدموا لمسابقة "ابدأ حلمك" ، بنسبة تمثيل بلغت 55% للمرأة، حيث سيتم اختيار 20 مشروعا لإعدادهم لدخول حاضنة أعمال " مسار" والتى تمتد إلى ما بين 6 إلى 12 شهرا يتم خلالها تقديم دعم فنى ومالى ما بين 10 - 50 ألف جنيه. 

وأضاف أن مشروع مسار أسوان والذى إنطلق حاليا وتعد مسابقة "ابدأ حلمك" باكورة أنشطته، سيدعم عددا من المشروعات التى سيتم حضانتها للمشاركة فى المعارض الدولية مثل معرض Food Africa فى ديسمبر القادم والذى يعد بوابة مصر للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا بما سيعود بالفائدة على سلاسل القيمة والتكتلات الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى تنظيم مهرجان للتمور بالمشاركة مع محافظة أسوان فى شهر نوفمبر القادم بهدف تعزيز صادرات محافظة أسوان من التمور من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية للتمور فى أسوان .

وتابع  أن خبراء مشروع مسار ينفذوا حاليا معسكرا تدريبا على مدار 5 أيام، بهدف إعداد الشباب من أصحاب المشروعات الناشئة لمرحلة احتضان مشروعاتهم ، داخل حاضنة أعمال مسار أسوان، بهدف تطوير خطة عمل المشروع والتحقق من الشريحة السوقية ، بما يحقق تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

وأوضح الدكتور هاني أنه تم عمل شركات مع جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بأسوان وسيتم عمل شراكة مع محافظة أسوان في إطار مبادرة اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان " شباب أسوان يبتكر"  وذلك لتأهيل الشباب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالإضافة إلى الاشتراك مع محافظة أسوان في تنظيم مهرجان للتمور المنتجة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوفير مصدرين للتمور لزيادة صادرات المحافظة من التمور وتحديث صناعة التمور في أسوان ، كما نساهم مع المستثمرين من أهل أسوان في إنشاء مراكز للتعبئة وفرز وتبريد التمور لتصديرها وتسويقها عالمياً فضلا إلي تكثيف الجهود من خلال تعاوننا مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة أسوان في وضع محافظة أسوان على خريطة الصادرات الغذائية لافريقيا .

وتابع أن التكتل الإنتاجي للحرف اليدوية بمحافظة أسوان سيشارك من خلال مشروع مسار في معرضي "ديارنا" و"تراثنا" بمنتجات من التراث النوبي والأسواني لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتحسين الجودة ليصلوا لأسواق أكثر تنافسية سواء داخل مصر أو خارجها مشيراً إلى أن أسوان لديها فرص كثيرة لتكون على خريطة التصدير في مصر.

من جهته قال الدكتور وائل الدسوقى مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، إن الأكاديمية لديها فروع لمركز ريادة الأعمال  في أسوان والقاهرة والإسكندرية والعلمين ولدينا الكثير من البرامج المختصة فى مجالات ريادة الأعمال والتى لم تقتصر فقط على الطلبة ولكن لدينا توجيهات من رئيس الأكاديمية لفتح ريادة الأعمال للمجتمع بشكل عام .

ولفت إلى أن الأكاديمية العربية لديها حاضنة أعمال في مجال السياحة لدعم مشروعات الشركات الناشئة في السياحة، وأيضا هناك حاضنة أعمال مشروع مسار بالشراكة مع مؤسسة انروت وهي حاضنة للأعمال الزراعية وتدوير المخلفات، وكذلك حاضنة زراعية مع أكاديمية البحث العلمي ، موضحا أن دور الأكاديمية العربية هو تقديم الجزء الفني في  الحاضنة للمشروعات المؤهلة والناشئة.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مسابقة ابدأ حلمك رواد الأعمال

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