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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ"صدى البلد": حلمي تحقق بالالتحاق بكلية الهندسة

صدى البلد

قال يوسف عادل إبراهيم سند، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المدارس التكنولوجية نظام 3 سنوات، إنه درس بمدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، مبديًا سعادته بتلقي خبر تفوقه من نائب وزير التربية والتعليم حيث أبلغه بأنه حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية للمدارس التكنولوجية .

 

وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حلمه الالتحاق بكلية الهندسة تخصص التبريد والتكييف لكى يستكمل المجال الذي يعشقه منذ الصغر، مشيرا إلى أنه كان يذاكر 6 ساعات يومية منذ بداية الدراسة وحتى الانتهاء الامتحانات .

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد اليوم، الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

 

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية . 

 

ونستعرض مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي يحصل عليها طلابها في التالي :-

 

 1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

3- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

4- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

5- توفير الزي المدرسي.

6- أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة وأماكن التدريب.

7- توفير وجبة غداء.

 

 

وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

 

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

 

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

 

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

 

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

 

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

 

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التي تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

 

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى:

 

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

 

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

 

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس:

 

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى. 

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى. 

 

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

 

سادسًا: طلاب الدمج

 

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%. 

 

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين  قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050  بنسبة 68.43 %. 

 

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ  212391        بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ  32565 بنسبة 4.20 %. 

 

وأكد الدكتور مجاهد، على الجهود التي يقوم بها العاملين بقطاع التعليم الفني للحفاظ على سير العملية التعليمية واتمام اختبارات نهاية العام واختبارات الدبلومات في ظل ما تواجهه البلاد من مواجهة جائحة كورونا، ومقدمًا خالص التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل فى الدبلومات الفنية متمنيًا لهم كل التوفيق فى مستقبل مشرق. 

 

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

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