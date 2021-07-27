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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية تشيد بإجراءات مصر في مواجهة كورونا.. فيديو

دكتورة نعيمة القصير
دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن فيروس كورونا مازال موجودا ومستمرا حتى الأن، مؤكدة أن سلوكياتنذ الأفراد مهمة لمواجهة المرض.

 

وأضافت  القصير خلال تصريحات نقلتاه فضائية تن، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات احترازية هامة لمواجهة المرض منها التشديد على التباعد وارتداء الكمامات.

 

وتابعت  ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن الدولة وفرت الكشف المبكر للمرض وتوفير العلاج للمواطنين.

 

الصحة العالمية تشيد بدور هيئة الدواء المصرية

وأشادت  ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بدور هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وقدرتها على إدارة ملف أزمة فيروس كورونا، وهو ما ساهم في توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات، كذلك دور الهيئة في تقييم واعتماد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ بمصر.


وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية  أن قانون إنشاء هيئة الدواء رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، جاء متوافقا مع الاشتراطات الرقابية التي أقرتها المنظمة، وهو ما يساهم فى ضمان جودة وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة بمصر.

 

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