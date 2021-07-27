أوفر برايس جديد على سيارات ستروين C5 موديل 2021

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة ستروين عن طرح موديل 2021 لطراز C5 ، داخل السوق المحلى المصري للسيارات ، من خلال ثلاث فئات من التجهيزات.

وشهدت أسعار السيارة ستروين C5 موديل 2021 مؤخرا ، زيادة غير رسمية على أسعارها والتي تعرف بالأوفر برايس بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على الثلاث فئات المطروحة .

تفاصيل ستروين C5 موديل 2021

ومن المعروف أن السيارة ستروين C5 موديل 2021 ، تنضم لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتأتى بأبعاد خارجية بطول 4.5 متر ، و عرض 2 متر ، وارتفاع 1.6 متر ، أما عن سعة الشنطة الخلفية ، فتأتى بسعة تخزينية تقدر بـ 580 لترا.

وتستمد السيارة ستروين C5 موديل 2021 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة ستروين C5 موديل 2021 ، بعدد من التجهيزات والكماليات منها جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة .

بالإضافة إلى جنوط رياضية 18 بوصة، و زجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات LED، ومكيف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة للفئة الثانية .

وللفئة الثالثة نظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة اوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية.

وتضم السيارة ستروين C5 موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان ، من بينها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA .

أما عن أسعار السيارة ستروين C5 موديل 2021 ، فتأتى :

- فئة Live بسعر رسمي 429 بالإضافة الى زيادة اوفر برايس 5 الاف جنيه .

- فئة Feel بسعر رسمي 497 بالإضافة الى زيادة اوفر برايس 7 الاف جنيه .

- فئة Shine بسعر رسمي 547 بالإضافة الى زيادة اوفر برايس 10 الاف جنيه .