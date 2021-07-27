شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافها على أحمد الحداد.

وكانت الفنانة هاجر أحمد نشرت صورة جديدة برفقة زوجها أحمد الحداد، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت هاجر أحمد “اهلا بالوسيم”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، متمنين لها النجاح والسعادة في حياتها الجديدة.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.