هاشتاج "الدوري الـ 43 أهلاوي" يتصدر تويتر قبل مواجهة أسوان

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “#الدوري-ال43_اهلاوي”؛ وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وجاءت التعليقات كالتالي "‏متبقي 8 ماتشات خساره نقطه واحده تعني ضياع الدوري بنسبه كبيره ف العبوا بروحكم وروح الفانله الحمرا هتجيبوا الدوري كل الدعم يرجاله #الدورى_ال43_اهلاوى" و "‏كل الدعم ليكم ياابطال وإن شاء الله الدوري اهلاوي #الدورى_ال43_اهلاوى".



وعلق آخرون "‏ان شاء الله الدوري في الجزيرة ولا يوم عرفت ياا اهلى المستحيل #الدورى_ال43_اهلاوى " و "‏إن شاء الله يكون أهلااااوى بأقدامنا دون إنتظار سقطات المنافس ".





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ١٧ في المسابقة.