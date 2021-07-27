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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لـ الخيار العسكري في مواجهة إيران.. من سيدفع الثمن؟

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

قدم معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقريره السنوي، الذي يقيّم الأخطار الأمنية والاستراتيجية المحيطة بـ إسرائيل.

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، فإن إيران تصدرت تلك المخاطر، حيث جاء في التقرير أن هناك حاجة ملحة لوقف السباق النووي الإيراني، ووصفه بأنه التهديد الأخطر على أمن إسرائيل واستقرارها".

وأضاف " أن إيران تكتسب شيئا فشيئا المعرفة والخبرة اللازمتين للأسلحة النووية وتتقدم في مسارها باتجاه تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية النووية في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

وتابع أن "إيران موجودة اليوم على عتبة اكتمال مشروعها النووي وتتحلى بقدرات تقربها من صناعة قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر".

وتطرق التقرير إلى ضرورة الاستعداد إلى "خيار عسكري إسرائيلي في مواجهة التهديد الإيراني".

وأشار التقرير إلى "تحذيرات ساقها الجانب الإسرائيلي بخصوص لبنان، على خلفية خشية إسرائيل من أن يقود انهيار لبنان جراء الأزمة السياسية والاقتصادية إلى التصعيد مع حزب الله".

وحذر من "التغلغل الإيراني حيال سقوط النظام في لبنان لا سيما خطر زيادة دقة الهجومات التي يمكن أن تنفذها إيران في العمق الإسرائيلي".

ولفت التقرير إلى دور "حزب الله" في المنطقة، معتبرا أنه " يواصل فرض قبضته على النظام اللبناني بشكل يضعه كتهديد حقيقي وخطير لإسرائيل".

ودعا التقرير إلى "الدفع باتجاه العمل على جبهة دولية وإقليمية للحيلولة دون سقوط لبنان في هاوية سيناريوهات محتملة كالفوضى أو حرب أهلية، أو سيطرة حزب الله على مقاليد الحكم في لبنان".

ايران إسرائيل لبنان حزب الله النووي الايراني الأمن القومي الإسرائيلي

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