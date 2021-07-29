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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقد حواسه..

والدة الطفل ضحية الإهمال لـ تامر أمين: المشرفة تركت نجلي في أتوبيس الحضانة ثلاث ساعات

تامر أمين و الطفل
تامر أمين و الطفل يحيي

خصص الإعلامي تامر أمين، فقرة خاصة للحديث عن الطفل الذى فقد حواسه نتيجة الإهمال فى أحد الحضانات، وحدثت مواجهة بين أم الطفل الذى تعرض للإهمال، ومديرة الحضانة المتهمة بالإهمال.

 

وقال الإعلامي تامر أمين، إنه تلقى شكوى من سيدة تدعي سلمي، تفيد أن نجلها يحيي، فقد حواسه وذلك بسبب إهمال حضانة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أم الطفل أكدت أن الحضانة تركت الطفل بمفرده في الباص لـ ساعات كثيرة، في درجة حرارة عالية ما تسبب فى فقدانه الوعي.


ولفت إلى أنه بعد تحرير محضر و تحقيقات النيابة، تبين من كاميرات المراقبة أنه بالفعل كان الطفل متروكا فى سيارة لفترة طويلة.

 

وقالت سلمى السعدني والدة الطفل يحيى محمود، إن مشرفة الحضانة تركت نجلها في أتوبيس الحضانة ثلاث ساعات ولم تلاحظ غيابه وعندما عادت لأخذ زجاجة كحول من السيارة وجدت الطفل يحيى داخل الاتوبيس.  


وأضافت " السعدني "خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار "،أن نجلها تعرض إلى حالة إغماء بسبب درجة الحرارة المرتفعة التى تعرض لها.

 

أوضحت، أن الطفل تم نقله إلى المستشفى وهو فى حالة غيبوبة تامة وتشنجات ودرجة حرارته ٤٢، منوهة إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالته.


وأكدت، أن المسئولين فى الحضانة قاموا بإبلاغها عن حالة الطفل وأنه نقل إلى المستشفى .

 

أشارت إلى، أن ابنها فاقد حاسة البصر ولم يستطع التحدث والتحرك، مؤكدة أن الأطباء فعلوا كل ما فى وسعهم، وإرادة الله فوق الجميع.


ونوهت أنه تم عمل بزل نخاع له بدون مخدر مؤكدة أنهم اتجهوا إلى النيابة ومديرة الحضانة خرجت بكفالة ولاتزال المشرفة هاربة حتى الآن.

 

و تابعت:"ركبوا لابني محاليل وهو فاقد النطق خالص بعدها انا انهرت من المنظر".

 

كما قالت الدكتورة هبة طعيمة مديرة حضانة بمدينة المستقبل، إنها متعاطفة مع الطفل يحيي لأبعد الحدود و أشعر بالألم لما أصاب الطفل جراء الإهمال، مؤكدة أنها غير مسئولة عما حدث للطفل يحيي.

وأضافت الدكتورة هبة طعيمة، أن الطفل يحيي غير مقيد فى الحضانة من شهر 5، وأن الواقعة فى شهر 6.


ولفتت إلى أن منزل الطفل يبعد عن الحضانة بـ 20متر، وأن رواية الأم بشأن ترك الطفل فى باص الحضانة و تعرض لـ أغماء، بسبب الحضانة غير صحيح.


وأشارت إلى أن الحضانة غير مسؤولة عن توصيل الأطفال و المشرفة الخاصة هي المسئولة عن تلك المشكلة، مؤكدة أن المشرفة تقدم الخدمة لزيادة الدخل، و أن المشرفة تدعى " آلاء".


وأوضحت أن تلك الواقعة حدثت فى أول يوم لعودة الطفل لـ الحضانة، وأنه لم يدخل الحضانة منذ شهر 5.

 

الاهمال الحضانات تامر امين الإعلامي تامر أمين اخر النهار

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