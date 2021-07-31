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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عالم موازي.. عبد المجيد عبدالله يترقب طرح ألبومه الجديد في هذا الموعد

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الإعلان التشويقي لألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله ، الذي يحمل اسم عالم موازي، مؤكدة أنه سيتم طرح الألبوم كاملًا يوم الخميس 5 أغسطس المُقبل. 

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 21 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك». 

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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جدير بالذكر أن ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله، من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وإشراف عام للملحن ياسر بوعلي والموزع الموسيقي عصام الشرايطي. 

وشاركت صفحة "روتانا موسيقى" عبر حسابها على "تويتر" فيديو لـ عبد المجيد عبدالله كشف فيه أنه انتهى من التصوير الفوتوغرافي الخاص بألبومه وقال "توي راجع من التصوير الفوتوغرافي للألبوم الذي فيه 21 أغنية انشالله يعجبكم يا رب، نحن الآن في المراحل الأخيرة من الميكس وحستمعوا انشالله قريبا".

 

رحيل والدة عبد المجيد عبدالله 

الجدير بالذكر أن الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله نشر قبل أشهر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه عن رحيل والدته. 

وقال عبد المجيد عبد الله: "‏وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين". 

ولمع نجم عبد المجيد عبد الله وعرف باسم "أمير الغناء"، ويتمتع الفنان السعودي بصوت دافئ يجعله من مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المحببة، وعرف بغنائه للأعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله. 

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