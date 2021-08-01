حديقة التاريخ.. تفاصيل مشروع ساحة مصر السياحى فى بورسعيد

أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مشروع ساحه مصر ( حديقة التاريخ) سيصبح واجهة حضارية وسياحية نظرا لموقعها المتميز علي مدخل قناة السويس واول واجهة ينظر إليها القادمين بالسفن من مختلف دول العالم للدولة المصرية على أرض بورسعيد .

وأضاف محافظ بورسعيد أن مشروع ساحه مصر يتم تنفيذه على مساحه ٢١٠٠ متر مسطح.

وأشار محافظ بورسعيد أن المشروع يضم قاعده تمثال بمساحه ١٠٠ متر مسطح معموله على اعلى مستوى من الانشاء و التشطيب و ارتفاع القاعده ٩ متر و التمثال بارتفاع ١٠ باجمالي ١٩ مترا.

ولفت محافظ بورسعيد أن المشروع يضم لاند اسكيب على اعلى مستوى و نافوره بالداخل بقطر ٧ متر حيث تعد الفريده من نوعها في المحافظه من ناحيه التشغيل و التنفيذ و في مستوى التشطيب و بالوان اضاءه متغيرة.

أوضح محافظ بورسعيد أن مشروع ساحه مصر هو عباره عن تطوير حديقه التاريخ و امتداد شارع ٢٣ يوليو و هو مشروع مشاركه مجتمعيه من إحدي شركات التطوير العقاري إلى محافظه بورسعيد تحت إشراف المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن ساحه مصر تعتبر من الاماكن التي ستساعد بورسعيد في جذب السياحه الخارجيه و الداخليه لافتا إلي انه تم الانتهاء من حوالي85‎%‎ من الاعمال وقريبا الاعلان عن الافتتاح.

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