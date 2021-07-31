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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه المنوفية: تدريب العاملين على المعدات المستخدمة فى تطهير شبكات الصرف الصحي

صدى البلد

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة .

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية  إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية عن تطهير شبكات الصرف الصحي وانواع المواسير والقطع الخاصة للتعرف على انواع المواسير والفرق بين خطوط الطرد وخطوط الانحدار وانواع الصمامات وانواع المحابس والقطع الخاصة وأهمية التطهير وكيفية تقسيم الشبكات وانواع المعدات المستخدمه فى تطهير الشبكات.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية على أساليب التعامل مع الكيماويات بهدف التعرف على منظومة الشبه وكيفية ضبط جرعتها ومعايرة طلمبه حقن الشبة، وكيفية تشغيل المنظومة وايضا التعرف على المبخرات وكيفية تشغيلها واتباع تعليمات التشغيل الخاصه بمخزن الكلور واخيرا التعرف على برج التعادل.

وقال ، تم تنفيذ برنامج تدريبي لكيميائي المياه بعنوان Water treatment technology  للتعرف على التقنيات المختلفة لاستخدام المطهرات المتعدده وتأثيرها على الميكروبات الممرضة وكذلك الطرق التكنولوجية المختلفة لمعالجة المياه السطحية والجوفيه ومياه البحار

وشهد، مركز التدريب تنفيذ دورات تدريبية عن إجراءات التعاقد ووضع شروط الكراسات للتعرف على مفهوم إدارة المشتريات وأهميتها ودور إدارة المشتريات للمنظمة ومراحل عملية الشراء والعلاقة بين الموردين وتقييمهم وطرق الشراء المختلفة والتعرف على إجراءات التعاقد وكيفية وضع شروط الكراسات.

كما تم تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن الإيرادات والمصروفات لمحاسب تجارى درجة ثانيه للتعرف على المبادئ المحاسبية والنظام المحاسبى ومقوماته وايضا التعرف على المعالجة المحاسبية لحساب الأجور والمصروفات والمشتريات بغرض البيع  والاعباء والخسائر والتعرف على تكاليف الإنتاج والتكاليف التسويقية والإدارية وميزان المراجعه والقوائم المالية.
 

مياه المنوفية المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية اخبار المحافظات

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