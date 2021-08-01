اليوم.. محاكمة سائق لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سائق، يتاجر في الهيروين والفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم «محمد. ح .م .س»، 41 سنة، سائق، مقيم بشارع الشيخ رضوان بمدينة السلام أول في القضية رقم 11975 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 332 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيامه بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في جواهر الهيروين ونبات الفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات نقيب شرطة محمد صلاح الدين فؤاد محمد بحيري، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأنه وحال تفقده لأعمال النوبتجبة الليلية بالقسم أبصر المتهم حال تواجده بديوان القسم لكونه مراقبا على ذمة القضية رقم 10982 لسنة 2009 سرقة بالإكراه وما أن اقترب منه حتى ظهرت عليه علامات الشك والريبة وتحسس ملابسه من الخارج فتمكن من ضبط علبة سجائر بحوزته وبفضها تبين أن بداخلها 3 لفافات بداخلهم نبات عشبي أخضر يشبه نبات الفودو المخدر ولفافة بلاستيكية بداخلها 10 أقراص يشتبه احتوائها على العقاقير المخدرة ولفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته عزى قصده من إحراز المواد المخدرة جميعها بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه من راغبي الشراء.