رانيا فريد شوقي تنعى الفنانة الكويتية انتصار الشراح

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي وافتها المنية صباح اليوم السبت بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض والانتكاسات الصحية المتكررة.



وكتبت رانيا عبر حسابها علي موقع "انستجرام": "البقاء لله توفت الفنانة الكويتية انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته خالص التعازي لمحبيها و اسرتها ربنا يصبركم#رانيا_فريد_شوقي#انتصار_الشراح #الكويت🇰🇼".

وفاة انتصار الشراح

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

مشوار انتصار الشراح الفنى :

انتصار الشراح هى ممثلة كويتية، بدأت مشوارها عن طريق الفرق الغنائية بنهاية سبعنيات القرن العشرين، وكان دوراً كبيراً لصلة قرابتها بالفنانة مريم الغضبان.

بدأت التمثيل انتصار الشراح عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها إنضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن).

شاركت انتصار الشراح بعدها في عشرات الأعمال. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1985. إرتدت الحجاب عام 2002.

انتصار الشراح رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلًا، و14 برنامجًا كوميديًا مع شريكها الفنان داود حسين.