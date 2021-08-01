عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتح باب التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم.. اعرف الشروط والتفاصيل

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يبدأ قطاع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الأول من أغسطس، التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، والعكس، ويستمر فتح باب التحويل لمدة شهر.

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالأزهر الشريف، لصدى البلد، إنه لن يتم قبول تحويل الطلاب الناجحين في الإعدادية والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية.

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، على الراغبين في التحويل أن يتقدم ولي الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة به التدرج الدراسي للطالب، ومعتمد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمناطق التابعة لها، ومراجعة المستندات والملف ولن تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

شروط التحويل من الأزهر إلى العام


وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادي من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عام دراسي واحد في سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ما عدا الصفين الأول والثاني الابتدائي فيحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي الثاني.

كما تقرر قبول تحويل الطلاب الراسبين عام دراسي واحد في الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصف السادس الابتدائي الأزهري، وكذلك الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصفين الأول والثاني بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

ويشترط قبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبي – خاص لغات)، نجاحهم في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

كما يشترط فى التحويل، سماح الكثافة في الجهتين وأن يكون الطالب مستوفيا لشرط السن المقبول عند التحاقه بالصف الأول الابتدائي في الجهة المحول إليها.

شروط التحويل بين الأزهر والعام
شروط التحويل بين الأزهر والعام
شروط التحويل بين الأزهر والعام
شروط التحويل بين الأزهر والعام
الأزهر التحويل مدارس التربية والتعليم فتح باب التحويل المعاهد الأزهرية

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته .. حكاية تهديد سعيد صالح بالقتل بسبب مسرحية

تويوتا تكشف عن 5 طرازات من لاند كروزر 300 موديل 2022

فتح باب التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم.. اعرف الشروط والتفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

هل أنت في خطر؟.. أعراض تصلب الشرايين والعلامات الشائعة لحالة الشريان

وكالة الاستخبارات الأمريكية تعلن عن حيلة بسيطة لتجنب اختراق آيفون وأندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أولمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح البحرين ويواجه ألمانيا في ربع النهائي

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي العيدان تعلن وفاة الفنانة انتصار الشراح

عمرو أديب: الشناوي لازم يحترف.. حرام يكمل في الدوري المصري

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

لـ ملاك العقارات|حبس وغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه في ارتكابك هذه المخالفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غموض اختفائه.. العثور على طفل متوفي داخل صندوق ألعابه

نجا بأعجوبة.. سمكة قرش تعض مصيف من منطقة حساسة|صور

رحيق الكيف.. النحل يظهر أداءً فعالا بعد تناول الكافيين

عروس تقود سيارة زفافها بنفسها لسبب غريب.. صور

فيديو

اقتربت من السكان.. حرائق لبنان تلتهم 500 فدان صنوبر وبلوط "فيديوجراف"

فيديو جراف.. حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية.. التين الشوكي |صيدلية ربانية

لماذا انسحب اللاعب المصري من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. "فيديوجراف"

في مستشفيات شهيرة .. تفاصيل أكبر قضـية إتجار في الأعضـاء البشرية

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ