فتح باب التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم.. اعرف الشروط والتفاصيل

يبدأ قطاع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الأول من أغسطس، التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، والعكس، ويستمر فتح باب التحويل لمدة شهر.

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالأزهر الشريف، لصدى البلد، إنه لن يتم قبول تحويل الطلاب الناجحين في الإعدادية والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية.

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، على الراغبين في التحويل أن يتقدم ولي الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة به التدرج الدراسي للطالب، ومعتمد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمناطق التابعة لها، ومراجعة المستندات والملف ولن تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

شروط التحويل من الأزهر إلى العام



وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادي من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عام دراسي واحد في سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ما عدا الصفين الأول والثاني الابتدائي فيحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي الثاني.

كما تقرر قبول تحويل الطلاب الراسبين عام دراسي واحد في الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصف السادس الابتدائي الأزهري، وكذلك الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصفين الأول والثاني بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

ويشترط قبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبي – خاص لغات)، نجاحهم في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

كما يشترط فى التحويل، سماح الكثافة في الجهتين وأن يكون الطالب مستوفيا لشرط السن المقبول عند التحاقه بالصف الأول الابتدائي في الجهة المحول إليها.

شروط التحويل بين الأزهر والعام