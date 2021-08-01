بعد غموض اختفائه.. العثور على طفل متوفي داخل صندوق ألعابه

مراقبة الأطفال طوال الوقت أمر ضروري، فبعض التصرفات الخطيرة قد تودي بحياتهم في لحظة.

بعد ساعات طويلة من البحث والإبلاغ عن فقدانه، عثرت الشرطة البريطانية على صبي يبلغ من العمر 4 سنوات ميتًا داخل صندوق ألعابه في حادثة أليمة تهز القلوب.

بحثت والدة الطفل البريطاني «كاش» عنه في كل مكان، عندما لم تجده في سريره أمس الأحد، رغم تأكدها من وضعه في السرير الليلة السابقة.

أجرت السلطات البريطانية عملية بحث ثانية بعد ساعات من الإبلاغ عن فقدانه، وكانت الصدمة عندما عثرت على الطفل كاش ميتًا في غرفة نومه بمنزله في يوتا حيث كان مختبئًا.

كان الطفل مختبئًا داخل صندوق ألعابه، مما تسبب في اختناقه ووفاته داخل الصندوق دون شعور عائلته.

أكد المحققون أنهم يبحثون في جميع الحالات المحتملة لوفاة الصبي، لكنهم يتعاملون مع الأمر حتى الآن على أنه حادث الآن.