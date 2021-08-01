لكسر الملل.. حفلات مزيكا في أغسطس.. موسيقى أفلام يوسف شاهين.. أنغام في دار الأوبرا.. كايروكي في المنارة

يضم شهر أغسطس العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية والفنية ونستعرض في السطور التالية أهم الحفلات الغنائية :

إيجيبشن بروجكت

يستقبل مسرح الزمالك حفل ايجيبشن بروجكت في 5 أغسطس يوم الخميس ومتاح حجز التذاكر من خلال تيكيتس مول او مسرح الزمالك و يبلغ سعر التذكرة 150 وقوف و 200 مقاعد امامية.

محمد محسن

ويقام حفل محمد محسن في دار الأوبرا المصرية في مسرح النافورة الخميس 5 أغسطس الساعة 8 مساء والتذاكر متاحة من خلال تيكيتس مول.

بلاك تيما

يحل فريق بلاك تيما ضيفا في ساقية الصاوي يوم 6 أغسطس الساعة 7 مساء للاحتفال بعيد ميلاد الفرقة الـ 17 ويتم الحجز اونلاين او من خلال الساقية.

هوس

تستقبل الساقية العديد من الحفلات الغنائية ومنها باند هوس يوم 19 اغسطس و يتم حجز التذاكر اونلاين او من خلال الساقية.

حفل أنغام

تقييم انغام حفلها القادم يوم 27 أغسطس في دار الأوبرا المصرية وذلك بعد تأجيله وكان من المقرر إقامته في 30 يوليو.

و تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل منذ يومين وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

خالد سليم

ويقيم الفنان خالد سليم حفل له في دار الأوبرا المصرية في الإسكندرية في مسرح سيد درويش الساعة 8 مساء

وكان قد طرح الفنان خالد سليم أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حملت اسم "عشمني".

أوركسترا اوبرا القاهرة "موسيقى أفلام يوسف شاهين"

أعلن اوركسترا اوبرا القاهرة عن إقامة حفل موسيقى افلام يوسف شاهين بقيادة هشام جبر وذلك في مسرح النافورة المكشوف الساعة 8 مساء

نداء شرارة

تتألق الفنانة نداء شرارة و فرقتها يوم 26 اغسطس في مسرح سيد درويش في دار الأوبرا بالإسكندرية الساعة 8 مساء

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن تحمسها الشديد لإحياء حفلها الغنائي في الاسكندرية يوم 26 اغسطس على مسرح سيد درويش.

قالت نداء شرارة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ سعيدة ومتحمسة جداً للغناء في مصر والجمهور المصري واحشني وان شاء الله هغني اغاني متنوعة كتير اتمنى تعجب الجمهور”.

علي الحجار و فرقته

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل يوم 22 أغسطس في الإسكندرية علي هامش مهرجان الصيف في دورته الـ 18 في مسرح سيد درويش في دار الأوبرا

كارمن سليمان

تستعد كارمن و فرقتها لإحياء حفل غنائي يوم 15 أغسطس في مسرح سيد درويش في دار الأوبرا.

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم “لعبتي” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب.

أغنية "لعبتي" كلمات نور عبدالله وألحان، مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري ومكس وماستر ماهر صلاح، ومن انتاج مصطفى جاد.

بلقيس

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل للفنانة بلقيس يوم 12 اغسطس في مسرح النافورة المكشوف في دار الأوبرا المصرية

تمكنت أغنية “جبار” لـ بلقيس، من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وحققت أغنية جبار لـ بلقيس مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 12 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة على يوتيوب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت من إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

كايروكى

يستقبل مركز المنارة للحفلات في التجمع الخامس حفل باند كايروكي يوم 12 أغسطس وتبدأ أسعار التذاكر من 300 إلى 750 جنيها وموجودة على تيكيتس مارشيه.

وكان قد أقام كايروكي حفلهم الماضي في القلعة برفقة المايسترو ناير ناجي تحت عنوان “ريد بُل سيمفونك” وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريد بل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.

مسار إجبارى

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وطرح فريق مسار إجباري التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها - 210 جنيهات - 260 جنيها”.

يذكر أن أعلن فريق مسار إجباري عبر فيسبوك عن إقامة حفل جديد لهم يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن موعد طرح تذاكر الحفل وأسعارها.

مروان موسى

وأعلن مطرب الراب مروان موسى، عن حفله الغنائي بمسرح الزمالك، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل.

يعد مروان موسى أحد أبرز مطربي الراب في مصر خلال الفترة الحالية.

بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الآخرى.

حقق مروان موسى شهرة واسعة خلال العام الماضي بعد طرحه لأغنية «نهاية العالم»، ومن بعدها «البوصلة ضاعت»، ثم «شيراتون».

وسط البلد

يحيى فريق وسط البلد حفلاً غنائيًا يوم 20 أغسطس في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، ومن المقرر أن يقدموا باقة متنوعة من أغانيهم التى يحبها الجمهور.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وكان فريق وسط البلد قد أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لليوم الثاني فى دورته الأولى، وقدم الفريق مجموعة من مؤلفاته الخاصة بها هما أغنية "قل للمليحة، قربيلى، وهيلاهوب، وأغنية أخرى باللهجة الصعيدية إهداء لجمهور قنا، آه يا لا لاليي، وقلبك بقى انتيكا، تسمحيلي، وشمس النهار.