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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم خافيير بارديم الجديد The Good Boss في مهرجان سان سباستيان

خافيير بارديم في
خافيير بارديم في فيلمه الجديد The Good Boss

أعلنت إدارة مهرجان سان سباستيان الدولي، عرض فيلم الممثل الإسباني العالمي خافيير بارديم The Good Boss ضمن منافسات النسخة الـ69 المقرر إقامتها في الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر المقبل. 

فيلم خافيير بارديم الجديد 

كما كشفت إدارة مهرجان سان سباستيان السينمائي عن عدد من الأفلام المقرر عرضها في نسخته المرتقبة، لأول مرة، ومن المتوقع فوز فيلم خافيير بارديم بجائزة التميز في الأعمال المحلية الإسبانية هذا العام. 

 

يقدم خافيير بارديم في الفيلم الكوميدي المنتظر The Good Boss، واسمه الإسباني El buen patrón شخصية مختلفة عن أعماله السابقة، وهو من إخراج فرناندو ليون دي أرانوا، ويعرض باللغة الإسبانية. 

 

كما سيعرض الفيلم القصير Rosa Rosae ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان سان سباستيان المقرر يوم 17سبتمبر، فيما سيكون فيلم Las leyes de la frontera للمخرج دانيال مونزون في ختام المهرجان. 

 

سيتم عرض 14 فيلما من إنتاج إسباني عبر أقسام المهرجان المختلفة، ما يدل على توسع الإنتاج السينمائي الإسباني على مدار السنوات القليلة الماضية، بمساعدة بعض الاستثمارات الخارجية من قبل منصات البث الإلكتروني بحسب وصف هوليوود ريبورتر. 

سان سباستيان مهرجان سان سباستيان خافيير بارديم The Good Boss أفلام مهرجان سان سباستيان

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