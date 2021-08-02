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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يهنئ شقيقة ياسر جلال على مسلسل الديب.. شاهد

رامز جلال
رامز جلال

هنأ الفنان رامز جلال، شقيقة الفنان ياسر جلال على مسلسل الديب ، الذي يقوم ببطولته ، ونشر رامز برومو المسلسل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

 

وعلق رامز جلال قائلا: “ألف الف الف مبروك يا غالي.. ويارب دايما في نجاح وتألق اللهم امين يارب ”.

 

وطرحت شركة سينرجي أمس، البرومو الدعائي الأول لمسلسل الديب ، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ، ويشارك لأول مرة به في الأوف سيزون أو خارج الموسم الرمضاني منذ سنوات.

 

ظهر ياسر جلال في برومو الديب بشكل جديد، وتخلى عن لحيته التي اعتاد الظهور بها في أعماله منذ مسلسل ظل الرئيس عام 2017، ويعد دوره مفاجأة للجمهور.

 

واتضح أن مسلسل الديب ، هو عن تحول ياسر جلال إلى ذئب حقيقي كما ظهر في البرومو الدعائي، حيث جلس مقيد على كرسي وظهرت عليه التحولات من جسد إنسان إلى ذئب ضخم كثيف الشعر.

 

الفنان رامز جلال ياسر جلال رامز جلال

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