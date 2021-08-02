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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 2-8-2021

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن البلاد تشهد ارتفاعا عن الأيام الماضية، مع ارتفاع فى الرطوبة.

وطالبت أسماء، من المواطنين بتناول المياه، بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على استمرار الأجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء لتتراوح على القاهرة والوجه البحري من 40: 42 درجة .

كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود مزيد من الاحترار علي جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح علي بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما ترتفع درجات الحرارة الصغري ليلا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


وتشهد البلاد خلال هذا الاسبوع ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجة حرارة القاهرة ما بين ٣٩ :٤٢ درجة وتصل علي جنوب البلاد إلى ٤٤ درجة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

وحذرت الهيئة من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم.:

 

القاهرة الصغرى 27 والعظمى  40

مطروح الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 27 والعظمى 40

طنطا الصغرى 25 والعظمى 39

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 36

بلطيم الصغرى 24 العظمى 34

السلوم الصغرى 23 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 34
 

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33
 

درجات الحرارة درجات الحراة المياة تناول المياه هيئة الأرصاد الجوية

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