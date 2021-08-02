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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شواطئ

فيها حاجة حلوة.. شواطئ بالإسكندرية لـ ذوى القدرات الخاصة

شواطئ
شواطئ

خصص برنامج 8الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة، وتحدثت الفقرة عن أن هناك "مبادرة شبابية لمساعدة ذوى الهمم للاستمتاع بالبحر فى الإسكندرية ".


قال صباح همام منسق رابطة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، ولذلك الجميع يشعر بـ فرحة كبيرة.


ولفت إلى أن محافظ الإسكندرية، قام بتخصيص مساحات لنزول ذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن هذا الأمر رفع من الروح المعنوية لـ ذوى القدرات الخاصة.

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد المصيفين الذين أتوا إلي الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى مليون مصيف يوميا، مؤكدا أن جميع الشواطئ مطبق بها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن الإسكندرية بها الآن شاطئ مجاني بالإضافة إلى 7 شواطئ قمنا بتخفيض تذكرة الدخول ووصل سعرها إلى 5 جنيهات فقط وهذا ساعد على جذب عدد اكبر من المصيفين.
 

وأوضح محمد الشريف، أن حرمان المصيفين العام الماضي من المصيف جعل لديهم شغفا كبيرا هذا العام، لافتا إلى أن الشواطئ تعمل من الساعة 8 صباحا حتي وقت الغروب وبعدها يتم إخلاؤها لمنع حدوث حالات غرق.

 

وتابع: حالات الغرق تحدث بعد الفجر تماما وبالتالي المنقذون لا يكونون متواجدين لأن فترة العمل من الساعة 8 صباحا وجميع الشواطئ بها منقذون لمنع حدوث أي حالة غرق ويجب اتباع التعليمات لمنع الغرق ومنها الالتزام بمواعيد عمل الشواطئ حتي تكون فرق الإنقاذ متواجدة.


 

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