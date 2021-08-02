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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الشيخ رمضان يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

أرسلت المواطنة نهى السيد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت نهى السيد :  نعاني نحن سكان الشيخ رمضان بشارع أحمد حلمي  من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب ازعاجا لسكان المنطقة بالإضافة إلى الرعب للأطفال والنساء ومنعهم من النزول من بيوتهم.

وطالبت المسؤولين بمحافظة القاهرة بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس الكلاب الضالة الشيخ رمضان أحمد حلمى محافظة القاهرة

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