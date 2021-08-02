القائم بعمل رئيس جامعة بنها : الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة بنها بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بالجامعة احتفالية تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020-2021 ، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعمداء الكليات ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة.



وقال الجيزاوي ان الدولة لديها القناعة في الاستثمار في الشباب وتمكينهم من القيادة في كافة المجالات لذلك سعت الدولة في الجمهورية الجديدة الى تأهيل وتمكين الشباب للقيادة ومن هذا المناطق قامت بإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب ، بالإضافة الي أكاديمية ناصر العسكرية مشيرا الي أن الاتحاد له دور كبير في حل الكثير من مشكلات الطلاب وبالأخص خلال جائحة كورونا.



من جانبه اكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرص لهم للتعبيرالمسئول عن آرائهم .



وقال الدكتور خالد عيسوي ان اتحاد الطلاب هو حلقة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية ، مشيرا الي ان اتحاد الطلاب ساهم في زيادة عدد الأنشطة الطلابية وتنوعها في مختلف المجالات هذا العام علي الرغم من جائحة كورونا ، موضحا ان الشباب هم الأمل والمستقبل.



من ناحية اخرى نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بجامعة بنها احتفالية باليوم العالمي للمنديل الكشفي والذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام بالتعاون مع الجمعية المركزية المصرية للكشافة الجوية وذلك بمركز إعداد القادة بمشتهر برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها وبمشاركة تسعة كليات من الجامعة.



ومن جانبه قال الدكتور خالد عيسوي بأنه تم خلال اليوم تنفيذ العديد من الأنشطة الصحية والثقافية مشيرا انه علي هامش الاحتفالية تم عمل ندوة بعنوان "خليك في أمان" للتوعية ضد خطر فيروس كورونا حاضرت فيها الدكتورة ماهيتاب صبري أخصائي الوقاية بمستشفيات جامعة بنها ، بالإضافة الى انه تم عمل ندوة عن الثقافة البيئية عن النظم الزراعة الحديثة وزراعة الأسطح حاضر فيها الدكتور سمير أحمد علي "أستاذ الهندسة والنظم الحيوية في الزراعة" بكلية الزراعة بمشتهر.