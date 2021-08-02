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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة وأعمال بناء بدون ترخيص في قنا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الإثنين، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية وحسين الزمقان، نائب رئيس الوحدة المحلية، من إزالة أعمال بناء بدون استخراج رخصة بناء والأوراق المطلوبة، بشارع السكة الحجازية، بمنطقة العبابدة، بمدينة قنا، من خلال إزالة القواعد الخرسانية التي جرى عملها.

 

كما أزالت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، برئاسة هاني دشناوي، رئيس الوحدة، حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة، بقرية الجبلاو، على مساحة 60 متر تقريباً، من سور من الطوب الأبيض، كما نفذت إزالة وأوقفت أعمال على نفقة المواطن، لحالة تعدي أخرى على مساحة 135 م تقريباً، مكونة من قواعد خرسانية.

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كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية، برئاسة فراج الوحش، رئيس الوحدة، من إزالة و إيقاف أعمال بناء لحالة بناء بدون ترخيص داخل القرية.


وقال أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إنه جري ذلك بناءاً على توجيهات محافظ قنا، لإزالة أي حالة تعدي على أملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي وحق الدولة والشعب، ووقف أي أعمال بناء وتشيد بدون استخراج الرخص والأوراق المطلوبة.

 

وأكد أنور، استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي تعديات و إيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بقنا

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