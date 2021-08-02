رئيس جامعة الأزهر يكرم فريق ايناكتس أبطال العالم في ريادة الأعمال

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فريق ايناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال.



وعبر رئيس الجامعة عبر عن سعادته وفخره بابنائه وبناته من فريق ايناكتس جامعة الأزهر، مؤكدا على أن ما حققوه من إنجاز أصبح حديث العالم أجمع، لافتا إلى أنه تأكيدا على عراقة الجامعة فقد ظهرت جامعة الأزهر في ترتيب مشرف في كافة التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها شنغهاي و Qs إضافة لتصنيف التايمز.



واوضح رئيس الجامعة ان جامعة الأزهر استضافت الأسبوع الماضي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الأحداث العظيمة تعزز قيمة وقامة جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا.



الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قال إن ما قام به فريق ايناكتس جامعة الأزهر، عكس وجسد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر، نماذج وطنية مضيئة، تعشق الوطن وتسهم في دعمه من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي قام عليها فريق ايناكتس جامعة الأزهر، وأصبحت محط أنظار العالم أجمع.



وفي ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة فريق ايناكتس جامعة الأزهر بحضور الدكتور علاء جانب مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد السنتريسي رئيس المكتب الفني لرئيس الجامعة، والدكتور محمد عزت عضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والدكتورة سناء أحمد محمد عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.