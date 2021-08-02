شاهد... البرومو الرسمى لـ مسلسل La Casa De Papel

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، البرومو الرسمى لمسلسل La Casa De Papel والذى من المقرر أن يعرض بعد شهر تقريبا.

ونشرت منصة نتفليكس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من أحداث الجزء المنتظر من مسلسل الجريمة والأكشن الشهير la casa de papel.

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التريلر الرسمي لمسلسل La Casa De Papel الموسم الاخير قادم بعد شهر تقريباpic.twitter.com/VsIIb0tAB1 — Screen Mix (@ScreenMix) August 2, 2021

وعلقت نتفليكس على الصور التي ظهر فيها أفراد العصابة، قائلة: "استعدوا للمواجهة الأخيرة مع البروفيسور مجلد ١ في ٣ سبتمبر ، مجلد ٢ في ٣ ديسمبر".

وأعلنت نتفليكس منذ حوالي أسبوع موعد طرح الموسم الأخير من مسلسل la casa de papel على مرحلتين.

وأعلنت شبكة نتفليكس ، عن عرض الموسم الخامس من مسلسل la Casa de Papel.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات وتوقيت العرض :

1- الموسم الخامس يتكون من 10 حلقات فقط .

2- سوف يتم عرض الموسم الخامس على جزئين.

3- الجزء الأول يعرض في ٣ سبتمبر، والثاني في ٣ ديسمبر، من عام ٢٠٢١.

4- حقق البرومو الخاص بالموسم الخامس ما يزيد عن 2 مليون ونصف .

5- غابتا نجوى النمر التي تلعب دور رئيسة فريق التحقيق الجديدة عن الصورة ما يعني أنها لن تنضم للعصابة في الموسم الأخير.

مسلسل la Casa de Papel

سرقة وسطو إسباني من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لأربعة مواسم عُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 ولآخر مرة في 3 أبريل 2020 .

الموسم الخامس من "La Casa De Papel" بدأ تصويره مطلع أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات فقط.



حرص نجما مسلسل "La Casa De Papel" الشهير بيدرو وداركو بريتش، على تشويق الجمهور عبر موقع انستجرام عبر نشر صورة ظهرا خلالها معًا من كواليس التصوير، وعلق عليه الأخير قائلا: "لقد عدنا، من الرائع رؤيتك يا أخى".