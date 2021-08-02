البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا.

وعرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

يذكر أن الأنبا مكاريوس من مواليد 10 يونيو 1958 م. رٌسم قساً عام 1988 ورُسم قمصاً في 2001 ثم في عام 2003 عُين سكرتيراً للبابا شنودة الثالث وهو واعظ متيز وله العديد من الكتب وهو من المساهمين في تأسيس دير الأنبا أنطونيوس في كندا وقد تولى مسئولية الإشراف العام والتطوير، كذلك الأمور الإدارية والمالية، بالإضافة إلى قبول وإدراج الرهبان.

وبعد تنصيب البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012 ، أصبح أنبا مكاريوس مشرفًا على إصدار مجلة الكرازة، التي تصدرها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، مصر.

وأخيراً تم تجليسه على إيبارشية المنيا في مارس 2021 بيد البابا تواضروس وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.