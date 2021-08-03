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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عقد ورش أشغال يدوية في قصر ثقافة الأقصر

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس. 

يأتى هذا فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية. 

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "الطفل اللحوح وكيفية التعامل معه" تناول بدوي عبد العظيم أسباب الإلحاح عند الأطفال، أشكال وألوان الأسلوب التحلي بالصبر مع الطفل، عدم التدليل الزائد معه، ومحاولة لفت انتباه لشئ آخر.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب إشراف أروى أحمد، وعقدت المكتبة لقاء الأصدقاء محاضرة بعنوان "الإحترام" ألقاها جبريل محمد. 

بينما أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة أشغال يدوية لعمل سبت ورد من ورق الفوم، نفذتها حجاجية خيري مع رواد المكتبة. 

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بناء قطاع ثقافي وابداعي" تحدث عمرو عبد الصبور عن تعريف الصناعات الإبداعية، موضحا أن المعرفة والابتكار تقود إلى تكوين الثروة والتحديث، كما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الإرشاد النفسي والأسرى" تناول سيد مرتضى مفهوم الإرشاد النفسي وأنواعه، ودور الأسرة في الإرشاد النفسي وتوجيه الأفراد إلى الاتجاه الصحيح.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن "قناة السويس" نفذها أحمد إبراهيم بأستخدام ألوان الخشب والفلوماستر، كما أقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان "عاشق الصمت".

قصور الثقافة الأقصر وزارة الثقافة الصعيد جنوب الصعيد فرع ثقافة الاقصر

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