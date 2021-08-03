«تأثير مصر على الوافدين عليها» محاضرة بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تأثير مصر على الوافدين عليها".

وتحدث د. محمد أمام عن تأثير مصر على الوافدين من الهكسوس والنوبيين والليبيين، كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دور الأخصائي الإجتماعي في المدرسة والمجتمع".

وتحدثت أماني عبد المسيح خلالها عن دور الأخصائي الإجتماعي في المجال المدرسي وهو مساعدة الطلاب على حل مشاكلهم والتغلب عليها، وأيضاً تشجيعهم على أي فعل قدموه لتحفيزه، وزيادة تفاعله لتزداد ايجابيته خلال العملية الدراسية.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإنسانية من أجل عالم أفضل" تحدث عمرو عبد الصبور عن أنه لا حدود لسماء الإنسانية وأنها جوهرة ثمينة، فالإنسانية معاملة وسلوك، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان "ترميم الآثار الفرعونية" ألقاها حسان أحمد.

يأتي هذا فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى فى كل محافظات مصر.