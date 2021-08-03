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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل النودلز الكوري بالجنزبيل الحل الأمثل لرفع القدرة الجنسية

النودلز
النودلز

قدمت الشيف توتا مراد، طريقة ومقادير عمل النودلز الكوري بالجنزبيل لكل عشاق السبايسي.

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مقادير النودلز

أوضحت توتا مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقادير عبارة عن «نودلز مسلوقة، أكياس التوابل والشطة، بصل أخضر، فلفل أحمر، فلفل أخضر، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، عسل أبيض، صويا صوص، صلصة طماطم، زيت، شطة».

طريقة التحضير 

وضع البصل الأخضر والجنزبيل في مقدار من الزيت على النار ثم إضافة الشطة وملعقة ونصف صلصة طماطم وصويا صوص مع التقليب جيدا قبل إضافة عسل الأبيض.

وتأتي الخطوة الأخيرة بوضع النودلز في المقادير السابقة مع استمرار التقليب حتى يتحول لونها

فوائد الزنجبيل

نستعرض خلال السطور التالية، فوائد الزنجبيل على الصحة..

مضاد للالتهابات:

يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم بشكل أسرع؛ بسبب التأثير المضاد للالتهابات للزنجبيل.

علاج الغثيان:

نصح خبراء التغذية بشروب كوب من مشروب الزنجبيل يوميا، خاصة النساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي يمكنهم الاستفادة من هذا، للتخلص من الشعور بالغثيان.

الحد من آلام العضلات:

يمكن أن يكون لتناول الزنجبيل تأثير جيد على ذلك، تناول الزنجبيل يوميا سيخفف الألم تدريجيا.

يعزز حركات الأمعاء :

تناول الزنجبيل بشكل يومي يفيد كثيرًا في حركة الأمعاء.

آلام الدورة الشهرية:

تناول الزنجبيل يوميا قد يساعدك، يشبه التوابل تناول مسكنات الألم، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.

يخفض الكوليسترول:

تناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول "الضار" في الجسم. يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم عن طريق المواد الموجودة في الزنجبيل.

يقوي جهاز المناعة:

الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تقوي جهاز المناعة، ثم يمكن أن يساعدك الزنجبيل على التعافي بشكل أسرع
 

فوائد الزنجبيل للقدرة الجنسية :

تشير دراسة نشرت في أبحاث العلاج الطبيعي إلى أن تناول الزنجبيل قبل ممارسة التمرينات الرياضية القاسية قد يساعدك على الشعور بقوة أكبر بعد ذلك، وكان الأشخاص الذين يستهلكون حوالي أربعة جرامات (أكثر بقليل من ملعقتين صغيرتين) من الزنجبيل المطحون يوميًا لمدة خمسة أيام قبل ممارسة التمرينات المكثفة لمدة 48 ساعة، أقوى بعد التمرين، من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي بدلًا من ذلك.

الزنجبيل له فوائد عديدة لتعزيز القوة الجسدية والجنسية للرجال حيث يحتوي علي العديد من الزيوت الطيارة كذلك فهو غني بمركبات (الجيجنرول) التي يعزي اليها المذاق اللاذع.

وقد أفادت الابحاث العلمية بأن قدرة الزنجبيل الفائقة علي معالجة الامراض؛ لا يعني ذلك شربه بكميات كبيرة وبلا شروط؛ حيث أكدت الدراسات أن الحد الأقصى هو (4 جرامات) موزعة على عدة جرعات في اليوم، حيث يحفز الأنزيمات على الإثارة الجنسية لدى الأشخاص الذين يعانون من الضعف الجنسي.

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