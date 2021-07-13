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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدقي.. الزنجبيل سر جمال ونقاء البشرة.. يعالج الندبات وآثار حبوب الشباب.. و٣ وصفات طبيعية تمكنك من استخدامه باحترافية

ماسك الزنجبيل
ماسك الزنجبيل

_ماسك الزنجبيل والصبار لعلاج الحبوب وآثارها 

_الزنجبيل فعال في علاج الندبات وآثار الحبوب 
_حل سحري لعلاج آثار حبوب الشباب والبقع الداكنة


 تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من بقاء اثار الحبوب لفترة طويلة على البشرة بعد التخلص منها مما يشوه جمالهن ويجعلهن من اقل جاذبية ويمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة نهائيا دون الحاجة الى جلسات الليزر.

ماسك الزنجبيل والزيتون

يساعد ماسك الزنجبيل وزيت الزيتون في علاج الندبات التي تشوه جمال البشرة كما أنه فعال فى تطهير البشرة من جميع الشوائب التي تتراكم عليها ويقضي على آثار الحبوب.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الزنجبيل وزيت الزيتون لعلاج البقع والندبات الموجودة فى البشرة وذلك نقلا عما جاء فى موقع “ بولد سكاى”.


مكونات ماسك الزنجبيل وزيت الزيتون:
 

1 ملعقة كبيرة عصير زنجبيل
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل ماسك الزنجبيل وزيت الزيتون

- ابشري الزنجبيل واعصري منه العصير الطازج اضيفي زيت الزيتون وقلبي المكونات جيداً.

 - ضعي هذا الخليط على وجهك بالكامل أو على المناطق المصابة فقط.
- اتركي ماسك الزنجبيل لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ ثم ضعي ماسك الزنجبيل من مرة إلى اتنين  في الأسبوع.

ماسك الزنجبيل والصبار

 ماسك الزنجبيل والصبار من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج البشرة من حبوب الشباب وإزالة اثارها نهائيا وعلاج البقع الداكنة الموجودة عليها.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الزنجبيل والصبارلـ علاج حبوب الشباب وآثارها  .

مكونات ماسك الزنجبيل والصبار:

 

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

 ½ ملعقة كبيرة عسل 

1 ملعقة كبيرة عصير زنجبيل 

 

طريقة عمل ماسك الزنجبيل والصبار:

- خذي قطعة طازجة من الزنجبيل وقومي ببشرها واعصريها جيدا. 

- أضيفي الصبار والعسل الخام إلى عصير الزنجبيل وقلبي جميع المكونات جيدًا حتى يختلطوا تماما. 

- خذي قطعة قطن واغمسها في ماسك الزنجبيل والصبار وضعيه على المناطق المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة وبعد 20 دقيقة اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك الزنجبيل والزبادي


 يتميز ماسك الزنجبيل و الزبادي بأنه شديد الفعالية لعلاج اثار الحبوب والبقع الداكنة بشكل سريع وتحسين صحة البشرة ومكوناته بسيطة ورخيصة.

 

طريقة عمل ماسك الزنجبيل و الزبادي لعلاج اثار حبوب الشباب والبقع الداكنة على الوجه .

 

مكونات ماسك الزبادي والزنجبيل:

 

2-3 ملاعق كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور 

 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 

بضع قطرات عصير الليمون الطازج 

 

طريقة استخدام ماسك الزبادي لعلاج اثار حبوب  

 

اخلطي الزنجبيل المبشور واللبن وزيت الزيتون وأخيراً بضع قطرات من عصير الليمون. 

 

ضعي طبقة متساوية من ماسك الزبادى والزنجبيل على بشرة نظيفة ورقبة وانتظر حتى يجف.

 

 اغسلي وجهك في وقت لاحق بالماء الدافئ و يمكنك وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل.

ماسك الزنجبيل علاج البشرة علاج البقع الوصفات الطبيعية اثار الحبوب حبوب الشباب الزنجبيل والصبار

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