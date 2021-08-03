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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تكشف سبب تأخر خوضها تجربة المسرح| خاص

ميرهان حسين
ميرهان حسين

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن سبب تأخر خطوة تجربة المسرح، وعن شعورها بالقلق أم لا بسبب ذلك، خاصة وأنها التجربة الأولى لها على المسرح بمسرحية "شمسية وأربع كراسي".

 

وقالت ميرهان حسين في تصريحات لـ"صدى البلد": "سبب تأخر الخطوة أن المسرح كان متراجعا للغاية، بشكر أستاذ أشرف عبد الباقي إنه تبنى مرة أخرى فكرة عودة المسرح وأصبح له جمهورا كبيرا بعد فترة ركود.

 

وأضافت ميرهان حسين: "جالي عروض قبل كدة ورفضتها لأنها لم تكن تحمسني أن أُقبل على هذه الخطوة، خطوة مش سهلة وفيها تفاعل مباشر مع الجمهور كانت لازم تبقي كويسة وواثقة فيها".

 

وتابعت ميرهان حسين: "بالتأكيد أشعر بالقلق لأنها التجربة الأولى لي على المسرح ولكن بحب التفاعل مع الجمهور ببرنامج ستار أكاديمي اللي بدأت فيه بالغناء وكنت بتفاعل فيه مع الجمهور مباشرة ".


كما كشفت الفنانة ميرهان حسين في تصريح لصدى البلد عن سبب تحمسها لخوض أولى تجاربها على المسرح ، حيث تشارك في مسرحية "شمسية و4 كراسي " مع النجم أشرف عبد الباقي .


وقالت ميرهان حسين :" كان نفسي اشتغل مسرح من زمان ، وأستاذ أشرف عبد الباقي اسم كبير جدا واستطاع أن يعيد المسرح مرة أخرى ، اي حد يتمني يشتغل معاه ويقف أمامه على خشبة المسرح لأنه خبرة كبيرة وهيعلمني وسيضيف لي في ظل أن المسرحية هي التجربة الأولى لي على المسرح".

 

واستطردت: "باقي الكاست شجعني لأنهم خاضوا تجارب في المسرح ، ولديهم رصيد عند الجمهور خاصة من الناحية الكوميدية حيث استطاعوا تحقيق نجاحا كبيرا في مسرح مصر ".

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قريبا.. ميرهان حسين تعرض مسرحية "شمسية و4 كراسي" مع نجوم مسرح مصر

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ميرهان حسين تغني اتقل لـ عمرو دياب.. فيديو

ميرهان حسين تنشر صور من كواليس المسرحية :
 

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية"شمسية و4 كراسي"، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها مع النجم أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر.

 

وكتبت ميرهان حسين، عبر الصور معلقة:"فرحانة جدا إني هاقف امثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي و فرحانة جدًا جدًا ان أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ اشرف عبد الباقي .. شكرًا يا استاذ على اختيارك ليا و يارب نعمل عمل يعجب الناس و يسعدهم .. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا اوس اوس و توتة و انور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية و أربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك".

 

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

 

وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين لصدى البلد سبب تأخر خطوة تجربة المسرح شمسية وأربع كراسي

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