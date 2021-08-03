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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس المنتخب الأولمبي: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

الشناوي
الشناوي

أشاد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي، بأداء الحارس محمد الشناوي خلال مباريات دورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020".

وقال أسامة عبدالكريم، في تصريحات تليفزيونية: الشناوي قدم أداء قويا في طوكيو 2020، ويستحق الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية.

وأضاف: محمد صبحي ومحمود جاد حراس مرمى على أعلى مستوى ، وكلاهما رحب بانضمام محمد الشناوي إلى معسكر المنتخب الوطني ، وبكل تأكيد فقد أضاف العديد من الخبرات الكبيرة إلى الثنائي.

وأكمل :لدينا العديد من الكوادر المميزة في حراسة المرمى مثل محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري و محمود جاد حارس مرمى إنبي ، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان و مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي و غيرهم .

شوقي غريب ومنتخب مصر الأولمبي 

انتهى عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020.

وينص العقد في اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بالكامل؛ حتى في حال حقق الفريق ميدالية في أولمبياد طوكيو، لعدم وجود أي مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.

منتخب مصر مصر طوكيو 2020

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