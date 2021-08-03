صاحبة أشهر صورة مع رئيس الوزراء: تفاجأت بزيارته.. وربنا يطولنا في عمر الرئيس

كشفت الحاجة ليلى، صاحبة أشهر صورة مع رئيس الوزراء، وأحد المستفيدين من مبادرة سكن كريم، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، لمنزلها، في قرية دراجيل، في عزبة الفلاحين، بمركز الشهداء بالمنوفية، قائلة: "كنت قاعدة على الكرسي؛ لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيته رئيس الوزراء، وسألني عن صحتي وقالي كل سنة وأنتي طيبه".



وأضافت "الحاجة ليلى" في حوارها لفضائية "TEN": "مكنتش أعرف إنه هيتم تطوير بيتي، وكانت مفاجأة حلوة أوي"، متابعة: "الله يباركلك يا سيسي ويسترها معاك ويخليك يا سيسي ويجعلك من طولة الأعمار بحق ما أنت عالم بيا، ويطولنا في عمرك يا ريس".



وأردفت: "نفسي بس يبنولي البيت"، داعية لرئيس الوزراء: "يسترها معاه ويبارك لهم في عافيتهم".