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رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. إنجاز تاريخي للغطس المصري.. مهاب مهيمن يتأهل لنهائي المنصة المتحركة 3 أمتار

صدى البلد

تأهل مهاب مهيمن لاعب منتخب مصر للغطس إلى نهائي منافسات الغطس من منصة متحركة 3 أمتار بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في إنجاز تاريخي للغطس المصري.

ونجح مهاب في احتلال المركز 11 من أصل 18 لاعبا شاركوا في نصف النهائي بعدما حقق 408,85 نقطة، ليتأهل للنهائي في إنجاز تاريخي حيث يصل للنهائي أول 12 لاعبا في الترتيب.

وحقق مهاب 77.50 نقطة في المحاولة الأولى و66.30 نقطة في المحاولة الثانية و79.20 في المحاولة الثالثة و54.25 نقطة في المحاولة الرابعة و69.00 نقطة في المحاولة الخامسة و76.50 نقطة في المحاولة السادسة.

وكان مهاب مهين قد تأهل لنصف النهائي بعد أن حقق 422.75 نقطة بعد 6 محاولات ضمن أفضل 18 لاعب في الترتيب العام حيث احتل المركز 12 ليتأهل لنصف النهائي.

وحقق مهاب 77.50 نقطة في المحاولة الأولى و66.30 نقطة في المحاولة الثانية و79.20 في المحاولة الثالثة و54.25 نقطة في المحاولة الرابعة و69.00 نقطة في المحاولة الخامسة و76.50 نقطة في المحاولة السادسة.


ومن المقرر أن ينافس مهاب أيضا في منافسات المنصة المتحركة 10 أمتار يوم 6 أغسطس الجاري.

وكان مهاب مهيمن قد تأهل لأولمبياد طوكيو بعد فوزه بذهبية بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد في منافسات الغطس 3 أمتار سلم.

وبدأ لاعب مصر ممارسة الغطس في سن التاسعة بنادي الزمالك ، وقد شارك في  الغديد من البطولات وهو الحاصل على فضية أولمبياد الشباب عام 2014 بمنافسات الزوجي المشترك.

كما فاز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بمنافسات الغطس 3 أمتار سلم عامي 2015 و 2019.

وحقق أيضًا الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بالقاهرة عام 2019.

كما شارك في بطولة الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وحصد المركز الرابع في أبريل عام 2019.

وشارك مهاب مهمينن في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حيت احتل المركز 28 والأخير بمجموع 305.5 نقطة انطلاق ولم يستطع التأهل للدور التالي.

مهاب مهيمن اولمبياد طوكيو المصري نهائى منتخب مصر للغطس طوكيو 2020

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