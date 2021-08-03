انفو جراف.. أماكن المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخدمات مجانا

يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخدمة العلاجية بالمجان من خلال ٢٧ مركزا علاجيا فى ١٧ محافظة .

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف عن أماكن المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك المراكز الشريكة مع الخط الساخن " 16023" والبالغ عددها 27 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن .

يذكر أن كافة الخدمات العلاجية التى تقدم للمرضى من خلال الخط الساخن " 16023 " لعلاج المرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية