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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي يخطف صفقة جزائرية من الزمالك

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي الترجي توصل إلى اتفاق نهائي، مع الجزائري كريم العريبي مهاجم نيم الفرنسي، للانضمام إلى صفوف الفريق التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكر موقع “ football tunisien”، أن مجلس إدارة نادي الترجي، توصل إلى اتفاق نهائي مع كريم العريبي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأوضح الموقع التونسي، أن كريم العريبي سيصل إلى تونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي الترجي.

 

وأشار الموقع، إلى أن كريم العريبي تلقى عروضا من الزمالك وعجمان الإماراتي والعربي القطري، لكنه فضل الانضمام إلى الترجي لأسباب عديدة، من ضمنها رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري.

 

وعانى كريم العريبي من الابتعاد عن المشاركة  مع نيم، في معظم مباريات الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في 285 دقيقة فقط طوال الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

 

يذكر أن كريم العريبي توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا “ مع النجم الساحلي”، موسم 2019 - 2020، برصيد 10 أهداف.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم العريبي 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

تصريح مثير من كارتيرون بشأن انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك

 

في سياق آخر، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، سيمثل إضافة قوية للقلعة البيضاء، حال نجح مجلس الإدارة في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأبدى المدير الفني لفريق الزمالك إعجابه الشديد بمستوى رمضان صبحي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وأشار كارتيرون “ في حديث مع معاونيه”، إلى أن رمضان صبحي لاعب كبير ويجيد اللعب تحت الضغوط، وسيمثل إضافة قوية لـ الزمالك، حال التعاقد معه.

 

 

 

 


 

 

 

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