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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تراجع عدد المحترفين العرب في أندية الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تراجع عدد اللاعبين المحترفين العرب في أندية كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الرياضية”.

وقالت الصحيفة أن العدد تراجع إلى 27 لاعبًا، بعد أن كانوا 32 لاعبًا في الموسم الماضي، يشاركون مع 12 ناديًا.

وبقيت أندية “الهلال ـ الشباب ـ التعاون ـ الفيحاء” بلا محترفين عرب الموسم الماضي والموسم الجديد؟

ويعد ناديا أبها والفتح الأكثر استقطابًا في الموسم الجديد بـ 4 محترفين عرب في كل فريق، فيما تصدر أبها قائمة أكثر الأندية جلبًا للمحترفين العرب في الموسم الماضي بـ 5 لاعبين.

واكتفى في الموسم الماضي كل من ضمك والفتح والرائد بـ 4 لاعبين، وتصدر المحترفون المغاربة القائمة بـ 12 لاعبًا في الموسم الجاري يليهم الجزائريون بـ 7 لاعبين، ثم التونسيون بـ 4 لاعبين، متراجعًا العدد عما كان عليه في الموسم الماضي.

حيث بلغ عدد المحترفين الذين يحملون الجنسية المغربية 14 لاعبًا، يليهم اللاعبون الجزائريون بـ 8 لاعبين، و7 لاعبين من تونس.

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