مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

تداولت مواقع إخبارية ورواد السوشيال ميديا، تصريحات مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال التي ظن البعض بأنه هاجم محمد رمضان من خلالها، حيث قال إنه لا يستحق لقب “نمبر وان” مما تسبب في هجوم جمهور الفنان محمد رمضان على عمر كمال؛ فخرج بتصريحات جديدة يوضح فيها حقيقة الأمر، وينقذ نفسه من هجوم جمهور محمد رمضان عليه .

تصريحات الفنان عمر كمال

نفى المطرب والفنان عمر كمال صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.



وقال “كمال”، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل أنه مفيش “نمبر وان” في مصر، ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات عمر كمال ضد محمد رمضان من خلال الفيديوجراف التالي.