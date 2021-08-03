وزيرة التخطيط تلتقي رئيس العربية للتصنيع لبحث الاستخدام الأمثل للطاقات التصنيعية المتطورة بالهيئة

لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون في كافة مجالات الصناعة ودراسة الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تناول اللقاء، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي, بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع وفقا لأحدث نظم التصنيع وتعزيز آليات الإدارة الرقمية للماكينات وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية .

كما تم بحث الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشارك الهيئة العربية للتصنيع في تأثيث وفرش الحي الحكومي للعاصمة الإدارية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلي معايير الجودة العالمية والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية علي استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر، فضلاً عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف علي أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلي، إيذانا ببدء عصر جديد من الاعتماد علي جهاز إداري حديث وكفء وفعال، وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وخلال تفقدها معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشادت "هالة السعيد" بدور العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، موضحة أن الهيئة تتمتع بقدرات تصنيعية وخطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

كما أعربت "هالة السعيد" عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، واتاحة كافة الفرص الاستثمارية لتعزيز دورها في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة وكافة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية .

وأكدت وزيرة التخطيط على أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع يستهدف استغلال أحدث التكنولوجيات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات المحليات وخدمات الشهر العقاري.

وخلال تفقدها أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب في مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات,أكدت وزيرة التخطيط علي أهمية تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة والتي تتمتع بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وبأحدث التقنيات.

من جانبه أكد "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة, مشيدا بمجهودات وزيرة التخطيط في تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة .

وأضاف أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الاستثمارية ,مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التكنولوجية لتنفيذ كافة المشروعات التنموية بالدولة .

كما أوضح" التراس" أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.